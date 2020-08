Patrick de Paula confirmou que o Benfica está interessado em contratá-lo ao Palmeiras. O médio brasileiro admitiu que se a proposta das águias for a melhor, jogará na Luz.



«Soube depois do jogo com o Corinthians que o Benfica estava de olho...Estou tranquilo, a ver o que Deus tem preparado para mim, vamos esperar. Veremos o que vai acontecer daqui para a frente, seria a vontade de Deus. Não conheço muito do Benfica, mas gostava de ir, é a melhor proposta, não é? Se for a melhor proposta, eu vou», referiu o jovem jogador, em declarações à Antena 1.



Lembre-se que o Verdão já tinha dado conta da vontade dos encarnados em contratar o jogador de 20 anos.