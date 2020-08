O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, revelou que o Benfica está interessado no médio Patrick de Paula, de 20 anos.

«O Patrick é um grande jogador, um grande talento. Não é só o Benfica, é bom ressaltar, há outros clubes interessados», disse o dirigente em entrevista à TV Gazeta.

«O nosso objetivo é manter esses miúdos, mas temos que administrar o clube. Tudo que vier a acontecer tem de ser feito com muita calma e responsabilidade», acrescentou Maurício Galiotte, frisando: «Este é um ano atípico. Os clubes precisam de receita, e a única receita que existe hoje para ser um valor adicional, um dinheiro novo, é a venda de jogadores. Mas temos que fazer com muito equilíbrio, no momento correto.»