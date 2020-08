Edinson Cavani embarcou este domingo para a Europa, onde deverá formalizar em breve a mudança para o Benfica.

À partida, falou aos jornalistas sobre a possibilidade de vir a jogar no clube português e distribuiu sorrisos e tirou fotografias com quem o ia interpelando.

Cavani levava numa das mãos uma máscara, que não chegou a colocar nas imagens disponibilizadas pelas televisões. O Uruguai é apontado com um bom exemplo na América do Sul no que diz respeito ao combate ao novo coronavírus. Este sábado, foram confirmados apenas 13 novos casos, um número que tem estado em linha com a evolução das últimas semanas.

Desde o início da pandemia, o país regista 1.434 casos de covid-19 e 38 mortes.