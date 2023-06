A direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, o Plano de Atividades e o Orçamento para a época 2023/24.

Este é, de resto, o primeiro que abrange o grupo empresarial e as contas do organismo em conjunto. Além da LPFP, estão ainda integrados no documento a ‘business school’, a empresa Liga Portugal Centralização, a Liga Portugal Comercial e a Liga Portugal Infraestruturas.

Segundo informou a Liga, o orçamento inclui «uma previsão de resultados operacionais superior a um milhão de euros (1,1 milhões), em linha com a média dos últimos anos», e ainda 26,5 milhões de euros em receitas globais.

O documento será agora votado em Assembleia Geral, no próximo dia 26 de junho, segunda-feira.