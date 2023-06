Já foi fixada a data para a eleição do novo presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga, na sequência de demissão de Mário Costa, envolvido em suspeitas de tráfico de seres humanos. O organismo que tutela o futebol profissional anunciou esta sexta-feira que as eleições intercalares estão marcadas para 23 de junho.

«A Liga Portugal [LPFP] informa que irá realizar-se no próximo dia 23 de junho de 2023 uma Assembleia Geral para eleição intercalar do presidente da Mesa da Assembleia Geral para o período remanescente do mandato correspondente ao quadriénio 2023-27», informou a LPFP, adiantando que as candidaturas devem ser entregues até à próxima segunda-feira.

A eleição vai realizar-se na sede da Liga de clubes, no Porto, menos de um mês depois da tomada de posse dos órgãos sociais para o último mandato de Pedro Proença como presidente do organismo, na sequência da renúncia ao cargo de Mário Costa, comunicada na quarta-feira, durante uma reunião de urgência convocada por Pedro Proença.

Recordamos que a saída de Mário Costa está relacionada com a investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) à academia de futebol à qual está ligado, em Riba D’Ave, concelho de Famalicão, distrito de Braga, por suspeitas de tráfico de seres humanos.