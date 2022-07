A nova direção da Liga, para a época 2022/23, tomou posse esta quinta-feira, depois de conhecida a sua constituição há pouco mais de duas semanas.

Presidido por Pedro Proença, o elenco continua com FC Porto, Sporting e V. Guimarães, acrescendo Famalicão e Portimonense, da I Liga. Da II Liga estão Trofense, Estrela e Farense. José Couceiro é o representante da Federação Portuguesa de Futebol.

«O corpo diretivo mantém as sociedades desportivas de FC Porto, representado por Ricardo Martins, que participou via videoconferência, V. Guimarães, com representação de Diogo Leite Ribeiro, e Sporting. No que toca a equipas da Liga, tomaram posse o Portimonense, com representação de Edgar Vilaça, e o Famalicão, que teve na pessoa do presidente da SAD Miguel Ribeiro a sua representação», refere a Liga, em nota oficial.

Já quanto aos emblemas da II Liga, «foram empossados o CD Trofense, representado pela Presidente da SAD, Bárbara Almeida, o Estrela da Amadora, que contou com Paulo Lopo, presidente da SAD, por videoconferência, e o Farense, na pessoa do Presidente, João Rodrigues», detalhou ainda o organismo.