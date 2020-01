O presidente da Liga, Pedro Proença, convocou Vitória de Setúbal e Sporting para uma reunião, a realizar ainda nesta sexta-feira.

A informação foi adiantada à agência Lusa por fonte oficial do organismo, que acrescenta que Proença tem «acompanhado com preocupação» a polémica em torno do jogo marcado para este sábado.

Recorde-se que vinte jogadores do Vitória de Setúbal estão a contas com uma virose, e por isso a equipa orientada por Julio Velázquez nem tem treinado.

O emblema sadino pediu o adiamento do encontro, mas o Sporting não mostrou disponibilidade para tal, alegando constrangimentos do calendário.

Como tal, a Liga informou, ainda na quinta-feira, que o adiamento não era regularmente possível, mas agora Pedro Proença toma a iniciativa de juntar à mesa os dois clubes envolvidos.

De referir que em conferência de imprensa realizada já nesta sexta-feira, o treinador do Sporting, Silas, considerou inviável mudar o jogo para as datas propostas pelo Vitória, mas admitiu jogar noutra data «que não prejudique ninguém».