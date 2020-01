O presidente da Liga de clubes, Pedro Proença, defendeu, este sábado, que a manifestação de polícias prevista para a final four da Taça da Liga, na próxima semana, em Braga, não põe em causa a segurança da prova.

«Só é bem demonstrativa de que a final four já é, hoje, uma referência que até é utilizada para esses eventos e esses reconhecimentos», respondeu o dirigente, à margem da inauguração da fan zone, no centro da cidade de Braga, rejeitando comentar o pedido de uma reunião de urgência ao ministro da Administração Interna, na sequência dos incidentes do jogo entre Sporting e Benfica, na sexta-feira.

Proença sublinhou que «esta competição está a ser preparada há mais de 300 dias pela Liga e, também, pelos responsáveis da Polícia de Segurança Pública».

