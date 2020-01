Um hematoma na perna direita afastou Nakajima do treino do FC Porto neste domingo. O internacional japonês sofreu uma pancada em Moreira de Cónegos e está em dúvida para o jogo contra o Varzim, na terça-feira.



Nakajima junta-se a Pepe no lote de atletas entregue ao departamento médico. O defesa central fez apenas tratamento e treino de ginásio e é baixa confirmada para a partida relativa à Taça de Portugal.



Zé Luís é que desaparece do boletim clínico, estando recuperado de uma inflamação num joelho.



O FC Porto treina novamente na manhã de segunda-feira, com Sérgio Conceição a falar à comunicação social logo a seguir, pelas 12h15.



