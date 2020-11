O Portimonense apresentou-se no Dragão sem Pedro Sá, Fabrício e Vaz Tê. Paulo Sérgio explicou as ausências do trio e contou um episódio insólito que ocorreu esta manhã com Aylton Boa Morte, na unidade hoteleira onde a equipa ficou instalada, e que quase o tirou do encontro ante o FC Porto.



«Como sabem, o Pedro fez uma luxação no cotovelo no último jogo. O Fabrício sentiu um desconforto muscular durante o treino e o Vaz Tê tem um problema nas costas, não sei o nome da lesão. Tinha dificuldades até em caminhar. Esta manhã o Aylton bateu a porta da casa de banho e o vidro caiu-lhe em cima do tendão de Aquiles. Foi uma sorte não se ter lesionado com gravidade. Acredito que ele renasceu para o futebol hoje. Com uma ferida horrível na perna, suportou o jogo todo. É um campeão», contou, em conferência de imprensa, após a partida.