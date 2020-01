Com apenas duas vitórias em 15 jogos na presente edição do campeonato, o Portimonense encontra-se no penúltimo lugar, com menos um ponto que o Paços de Ferreira, seu adversário na 16.ª jornada da Liga. António Folha, treinador dos algarvios, alerta para as dificuldades que a equipa vai enfrentar, lembrando que o Paços de Ferreira «vem de uma vitória na última jornada [1-0 frente ao Moreirense]».

«Estamos confiantes, mas temos de estar muito atentos para o confronto com uma equipa de grande qualidade, com muitos e bons argumentos e que necessita também de pontos», afirmou António Folha, em conferência de imprensa realizada esta sexta-feira.

Folha disse ainda que a ausência do médio brasileiro Lucas Fernandes, por lesão, vai obrigar a ajustes na equipa, apesar de existirem «opções para colmatar essa ausência». Lucas sofreu, de acordo com o boletim clínico do Portimonense, um traumatismo no joelho esquerdo no jogo com o Boavista, sendo que o tempo de paragem «pode variar muito».

O Portimonense-Paços de Ferreira realiza-se a partir das 15.30 de sábado. Siga o jogo, ao vivo, no Maisfutebol.

LEIA MAIS: todas as notícias do Portimonense