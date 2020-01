O treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira, defendeu que o duelo ante o Belenenses, a contar para a 16.ª jornada da Liga, tenha um cariz especial na sequência da subida administrativa dos barcelenses, consumada esta época, na sequência do Caso Mateus.

«Nunca vi nenhum jogo valer mais do que três pontos. É importante vencermos uma equipa do nosso campeonato, pois precisamos de pontos para alcançar uma posição estável. De resto, esse fenómeno passa-nos ao lado. Os tribunais e os clubes têm de entender-se e certamente irão resolver a situação para contentamento de todos», vincou o técnico, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão.

Os minhotos não venceram nas últimas três jornadas. Contudo, estão mais perto dos lugares da Europa do que da zona de despromoção. Ainda assim, Vítor Oliveira, apesar de referir que «a distância pontual não é muito grande», contrapõe. «Estamos muito longe em termos de qualidade. Precisamos de ter os pés bem assentes no chão e a cabeça no sítio porque o nosso objetivo é a manutenção. É fundamental isso acontecer neste primeiro ano e sabemos das dificuldades que encontraremos ao longo da segunda volta», considerou.

Recorde-se que os minhotos recorreram para os tribunais e alcançaram na secretaria a subida à elite do futebol nacional, que se consumou esta temporada, diretamente do Campeonato de Portugal, contexto que ditou a construção de um plantel de raiz. Apesar disso, os gilistas têm um registo caseiro considerável: três vitórias e cinco empates.

O Gil Vicente-Belenenses, da 16.ª jornada da Liga, joga-se a partir das 15 horas de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.