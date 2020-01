O Marítimo vem da melhor sequência de vitórias, duas, na presente edição do campeonato, mas o treinador José Gomes não quer a equipa com repousos, até porque espera um «adversário fortíssimo» no duelo da 16.ª jornada, o V. Guimarães.

«O sucesso é o que dá confiança, mas cada jogo tem a sua história. Vamos defrontar um adversário fortíssimo, com uma dinâmica ofensiva forte e não podemos descansar à sombra da bananeira dos pontos conseguidos no passado», afirmou José Gomes, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

Nas duas derradeiras rondas, a equipa insular somou o mesmo número de vitórias que tinha alcançado nas 13 anteriores jornadas. Com os recentes resultados positivos, o Marítimo chegou aos 18 pontos e ao 12.º lugar. Apesar de estar sete lugares abaixo do V. Guimarães, quinto, a distância é de apenas três pontos. Por isso, José Gomes considera que o posicionamento na Liga está «perigoso», mas quer foco no jogo.

José Gomes reforçou que a exibição não foi do seu agrado, após ter dito, no rescaldo da vitória em Vila do Conde que, pelo jogo jogado, o resultado não era justo. O técnico quer um Marítimo mais dentro do «processo» ante a equipa de Ivo Vieira, procurando «aproveitar os espaços» concedidos.

Os reforços de janeiro, Joel Tagueu e Diego Moreno, estão perto de ser opção, ao passo que Nanú está em dúvida, após ter sofrido um traumatismo na canela, no duelo com o Rio Ave, tendo treinado limitado ao longo da semana.

O Marítimo-V. Guimarães joga-se a partir das 17h30 de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.