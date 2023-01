Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na sala de imprensa do Bessa após a derrota por 4-2 frente ao Boavista, numa partida da 18.ª jornada da Liga:



«Precisávamos de mais elementos no plantel. Tínhamos apenas três centrais e ainda carecemos de extremos. Dos jogadores que chegaram, apenas o Wagner estava disponivel. Esperemos que se adaptem rápido e possam ajudar para que o produto final seja melhor.



Foram dois jogos distintos embora com dois resultados pesados. Fizemos um primeiro tempo adulto, competitivo e sério. Após o golo, ficámos desorganizados na tentativa de chegar ao nosso golo e jogámos de forma anárquica. Isso ditou o resultado final. Isto não pode acontecer. A confiança da equipa não está no melhor, mas não podemos fazer qualquer coisa e tentar resolver de qualquer maneira e dar as costas de forma suicida. Sofremos golos gratuitos. Temos de olhar para dentro, pensar e alterar imediatamente ese tipo de situações.»



[Sem vencer depois do Mundial]:



«Não tenho muitas explicações. Nem tivemos uma paragem como muitas das equipas. A Taça da Liga veio logo a seguir e demos minutos a quem jogou menos. A exigência não é diferente, o que se trabalha também não, mas a resposta está a ser diferente. Embora com maus resultados, a prestação não foi assim tão mau. Fizemos algo que cada um ia fazer à vez e deixámos de funcionar como equipa. Tínhamos tempo para voltar ao jogo, mas voltámos entregar. Assim é muito difícil.»