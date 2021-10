O registo é duro: em 25 tentativas, o Portimonense nunca venceu no Estádio da Luz. Será neste domingo? As casas de apostas tenderão a responder negativamente, até porque, como bem lembra o treinador dos algarvios, este é «o Benfica mais confiante da época».



O 3-0 ao Barcelona ajuda a sustentar a ideia, mas não só. Paulo Sérgio recorda que a Luz estará, certamente, «a abarrotar» de entusiasmo.



«Há uma série de fatores que vão aumentar o nosso nível de dificuldades. Mas se conseguirmos ser confiantes, poderemos roubar alguma da deles. Temos um plano e uma estratégia. É o que vamos procurar implementar. Quanto mais competentes conseguirmos ser, mais dificuldades o Benfica sentirá», referiu na conferência de antevisão.



Paulo Sérgio aguarda uma águia em 3-5-2, embora diga que há «coisas parecidas» com o anterior 4x4x2. E chama a atenção para os posicionamentos de Rafa Silva.



«É um sistema diferente do ‘4-4-2’ que era mais utilizado, normalmente. Embora haja ‘nuances’ parecidas: o Rafa fazia em ‘4-4-2’ o que faz em ‘3-5-2’. E há soluções que, durante a partida, permitem pequenas mudanças de posicionamento. Temos de defender diferente quando o Rafa está por dentro ou por fora. O Jorge [Jesus] aproveita bem os valores que tem nas mãos e permite alterar as circunstâncias durante as partidas. Temos de saber reagir a essas pequenas ‘nuances’.»



Para a visita à Luz, Paulo Sérgio não contará com os lesionados Ricardo Ferreira, Ewerton, Lazaar, Imbula e Nakajima.



O Benfica-Portimonense realiza-se no domingo, às 18 horas.