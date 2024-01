Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, projetou o dérbi da 17.ª jornada com o Farense e destacou a importância de haver equipas do Algarve na Liga.

«Desejamos tudo de bom ao Farense, exceto nos jogos contra nós, porque essa rivalidade é do interesse da região. É bom para o futebol algarvio, não ter uma, mas ter duas, ou três, equipas na I Liga», afirmou o técnico dos alvinegros.

«Sempre disse no passado: os dérbis, quem mais os vive são os adeptos. Os profissionais têm de se focar nas suas tarefas e no que a sua profissão indica, não com a parte emocional. É um jogo igual aos outros», frisou.

O Portimonense está há cinco jogos sem vencer e ocupa o 16.º lugar, mas Paulo Sérgio considerou que a classificação «pouco ou nada» acrescenta ao jogo e, mesmo tendo em conta que o «último conjunto de resultados, em termos de pontos, tem sido mau», referiu que a equipa tem feito jogos competentes.

O técnico considera que, tanto contra o Sporting como em Vila do Conde, o Portimonense foi «penalizado por detalhes, por pormenores». Ainda assim, espera que a equipa cresça «em termos de maturidade e concentração em momentos específicos do jogo».

Paulo Sérgio destacou também que o Farense «é uma equipa muito competitiva, pragmática, com um futebol muito prático e objetivo».

O Portimonense, que tem Ronie Carrillo e Tamble Monteiro em dúvida, recebe o Farense esta sexta-feira. Pode acompanhar o dérbi algarvio a partir das 20h15, AO MINUTO no Maisfutebol.