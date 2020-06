Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate a duas bolas frente ao Benfica, em jogo da 26.ª jornada da Liga:



«Há um jogo diferente na segunda parte. Na primeira parte começámos empatados e na segunda parte começou 2-0 e tivemos de correr outros riscos. A estratégia não funcionou bem na medida em que sofremos dois golos. A equipa trabalhou bem, não permitiu grandes oportunidades ao Benfica como vi na semana passada. Apesar dos dois erros cometidos, a equipa não esteve mal na primeira parte, mas devia ter jogado mais. Talvez tenha sido o intervalo ou o próprio desnível do resultado que tenha alertado os jogadores. Fizemos uma segunda parte fantástica frente a uma equipa do nível do Benfica. Estou orgulhoso dos jogadores.»



«Desde que aqui entrei no Portimonense sempre disse que a luta pela manutenção era até à última jornada. Desengane-se quem acha que pode garantir a manutenção a duas ou três jornadas. É um resultado moralizador por ser contra quem foi e pela nossa prestação e que faz acreditar no processo. Há jogadores novos a aparecerem e a darem boa conta de si. O resultado era muito desnivelado ao intervalo, mas demos uma resposta fantástica.»



«O grupo trabalhou bem, mérito deles. Eles são os obreiros das nossas ideias e têm de continuar humildes porque isto faz-se jogo após a jogo. Há muita montanha para subir, mantemos pés nos chão.»