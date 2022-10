Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na sala de imprensa do estádio do Rio Ave, após a derroa por 1-0 frente aos vilacondenses, no jogo que fechou a jornada dez da Liga:



«O golo condicionou o jogo, mas houve outras coisas que condicionaram mais. Fizemos uma grande partida. A equipa foi muito séria e muito concentrada. Cometemos um erro aceitável e foi o único. O Diaby foi adaptado a central e fez um belo jogo. No único que erro que cometeu tivemos a infelicidade de dar golo.



O cartão vermelho foi um despropósito. Há contacto, mas o Moufi nem avança, está com os pés paralelos. O adversário fixa o pé e há um pisar ligeiro. Se andarmos a dar vermelhos por lances destes nenhum jogo acaba com 11.



Queríamos pressionar alto e impedir o Rio Ave, essa era a ideia inicial. Tivemos de inverter essa ideia, dar bola ao Rio Ave e esperar pelo nosso momento. Ao intervalo, conversámos e decidimos fazer o mesmo até arriscarmos. A equipa teve um comportamento espetacular e depois há o penálti. A bola bateu no braço. O árbitro decidiu que não havia penálti depois de ter sido alertado pelo VAR. Esses lances influenciaram o jogo.



As grandes ocasiões de golo são nossas. Considero que o Rio Ave é uma equipa com bons elementos e valorizo o que fizemos. Tenho de estar orgulhoso dos jogadores. O golo anda a fugir-nos, mas há outros lances que marcaram o jogo e que não deixam dúvidas.



O Rio Ave merece-me todo o respeito assim como quem o representa. A minha equipa foi a mais perigosa com onze jogadores. Não me lembro de grandes ocasiões do Rio Ave. Mas no fim, não levámos pontos. Sinceramente acho que o resultado é mentiroso pelo que se passou.



Estamos numa sequência de maus resultados, mas não de más prestações. É menos preocupante. Mas acalenta-nos a esperança de melhor dias virão quando se demonstra esta qualidade e saúde com dez jogadores. O jogo mau foi o jogo da Taça. Com o FC Porto batemo-nos bem. Precisamos de ser mais eficazes e temos de trabalhar. Há momentos assim.»