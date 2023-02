Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na sala de imprensa do estádio Municipal de Famalicão, após a derrota por 1-0 frente os famalicenses, em jogo da 22.ª jornada da Liga:



«O resultado não é justo. A partida foi equilibrada, acho que criámos muitas situações para marcar sobretudo no primeiro tempo. É verdade que o Famalicão também criou os seus lances de perigo.



Pressionámos muito alto, mas não conseguimos manter essa pressão nos 15 minutos finais. É normal, temos jogadores que ainda estão a ganhar ritmo depois de terem chegado em janeiro. O Famalicão foi feliz na finalização daquele lance em que a bola sofreu um desvio e passou pelo meio das pernas do Pedro Sá.



O lance no final parece-me penálti. Há contacto no pé e uma mão nas costas do Yony. Quando o VAR chama o árbitro, normalmente a decisão não é tomada assim. Se o VAR achasse que não era falta, não chamaria o Fábio [Veríssimo]. Mas a decisão do Fábio não foi essa e temos de respeitar. Vendo o vídeo, restam poucas dúvidas. Convertendo o penálti, o resultado seria mais justo.»



[Sobre as mudanças na equipa inicial]:



«Jogámos em 4-3-3 com bola. O Relvas já havia jogado como lateral-esquerdo e hoje voltou a essa posição, uma vez que o Seck passa por um momento de menor fulgor. Acho que o Relvas criou boas situações no ataque pela esquerda, principalmente no primeiro tempo. O Pedrão tem condições para fazer o mesmo. Na parte final sentiu o cansaço, é normal, jogou numa posição diferente. Sabemos da nuance que o João Pedro Sousa introduz com o Iván Jaime mais por dentro e o Pedrão defendia-o onde é forte, ou seja, no meio. O Moufi acompanhava a subida do Moura.



Acho que a estratégia funcionou bem. Pressionámos alto e fomos capazes de intranquilizar o Famalicão que é uma equipa com qualidade e que quando tem espaço para jogar, pode criar problemas. Não conseguimos manter a mesma pressão nos 15 minutos finais infelizmente. Considero normal uma vez que quem chegou em janeiro veio de paragens longas, mas com o tempo ainda vão dar muitas coisas boas ao Portimonense.»

[Sobre a saída do Moufi]:



«Ele queria forçar, mas achei por bem que não o fizesse. Corria riscos de perdê-lo por mais tempo. Vai ser avaliado nas próximas horas.»