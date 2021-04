Declarações do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, na sala de imprensa do Portimão Estádio, após a vitória por 3-0 ante o V. Guimarães, em jogo da 26.ª jornada da I Liga:

«É uma grande vitória sobre um adversário de grande valor. O resultado pode enganar os menos atentos e parecer que foi tranquilo, mas não foi. Fizemos o trabalho de casa e fomos ver o que o Bino trabalhava na equipa B do Vitória e estávamos preparados para esta alteração tática. Um sistema que obriga o adversário a correr imenso, com os extremos muito por dentro, que baralham as marcações e criam desequilíbrios e, se pressionamos alto com os médios, sofremos pelas costas.»

«Entrámos a tentar pressionar alto e eles, nos primeiros 25 minutos, foram encontrando esses caminhos nas costas dos nossos médios. Tentei alterar o quadro na zona central do terreno mas até final da primeira parte havia uma unidade que não estava a desempenhar na perfeição o que era pedido.»

«Ter chegado ao intervalo a vencer foi bom porque tive oportunidade de falar com ele e dizer claramente o que pretendíamos fazer para trazer o jogo a nosso favor. Isso foi interpretado na perfeição na segunda parte, conseguimos trazer o jogo para nosso lado e acabar com uma vitória robusta, mérito de muito trabalho e sacrifício de todos. Muito satisfeito com o resultado, mas foi muito difícil porque o Vitória teve muita qualidade, embora só tenham tido uma oportunidade através do Edwards, que o Samuel defendeu muito bem. Não concedemos espaços, defendemos muito bem, com muito trabalho e empenho e carimbámos com um golo soberbo por parte do Beto, que antes não foi eficaz num lance sem o guarda-redes, mas depois fez um grande golo e trabalhou imenso para a equipa. Vitória muito saborosa.»

[Beto?]: «É um trabalho que tem meses e há muito mérito dele na forma como ele trabalha diariamente e como acredita no trabalho e nas ferramentas que lhe são dadas. Sabe manter os pés no chão e o foco no trabalho e acredito que isso é que o vai levar longe.»