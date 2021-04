Declarações do treinador do Vitória de Guimarães, Bino, na sala de imprensa do Portimão Estádio, após a derrota por 3-0 ante o Portimonense, em jogo da 26.ª jornada da I Liga:

«Foi um resultado muito pesado para aquilo que realizámos. Entrámos praticamente a perder, mas depois, a seguir ao golo, demos uma boa resposta ao início eficaz do Portimonense.»

«Estivemos depois por cima e reentrámos bem. Sofremos depois um golo de penálti da forma que todos viram e depois o terceiro que nos tira do jogo e não pode acontecer [da forma] como o sofremos. Depois, já com o resultado decidido, tivemos mais bola.»

«Já vi coisas boas, como ter bola, criar perigo e espaços entrelinhas. Vi uma equipa mais confiante nesse sentido. Temos que evitar cometer os erros que cometemos, porque na I Liga pagam-se caro, ainda por cima frente a uma equipa que está moralizada e que pressiona bem.»

«Vi o jogo da equipa a fluir mais mas ainda há erros que se cometem. Estar aqui a justificar, num resultado de 3-0, que vi aspetos positivos, pode não soar bem. Confiamos nos jogadores, já fizeram coisas bem melhores no passado e podem vir a fazer.»