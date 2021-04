FIGURA: Beto

Atravessa um grande momento de forma e voltou a confirmar o porquê de ter os grandes do nosso futebol a assediá-lo. Corre, luta, nunca dá uma bola por perdida e é uma seta sempre apontada à baliza adversária. E voltou a deixar marcas, com um golaço: ligou o turbo na esquerda, deixou Mikel Agu atónito com a sua passagem e rematou em potência e colocação, sem hipótese para Bruno Varela, marcando o nono golo no campeonato. Antes, sofreu penálti, no lance que deu o segundo golo da sua equipa.

Momento: minuto 61, rampa de lançamento para o triunfo

Ao minuto 61, Estupiñán foi imprudente dentro da área e o Portimonense aproveitou para marcar e dar um rude golpe nas aspirações minhotas por Dener, aos 64 minutos. O Vitória tinha reentrado para a segunda parte com vontade de discutir o resultado e até estava a criar algumas situações complicadas para a baliza de Samuel. Esse lance aumentou a vantagem algarvia e diminuiu a crença vitoriana, que foi totalmente desfeita, três minutos depois, com o golo de Beto.

OUTROS DESTAQUES

Marcus Edwards: o agitador da equipa vimaranense. Dotado tecnicamente, colocou velocidade na execução e ensaiou raides na tentativa de romper o último reduto algarvio. Apercebendo-se do perigo, os algarvios tentaram minimizar o espaço, caíndo quase sempre um colega na dobra. Aos 50 minutos, viu Samuel negar-lhe o golo, num remate em zona frontal.

Luquinha: mais uma assistência, a terceira que efetua no campeonato. Agora foi de canto, colocando a bola na pequena área, para o desvio de Possignolo, no primeiro golo dos algarvios. Luquinha é o homem das bolas paradas nos algarvios e, novamente de canto, esteve na origem do segundo golo. Organizou o jogo ofensivo do Portimonense, variando entre a posição oito - ao lado de Dener - e a dez, quando se posicionou entre os médios vimaranenses.

Lucas Possignolo: responsável no capítulo defensivo, coroou a sua atuação logo com o golo que abriu o marcador, aos cinco minutos de jogo. Tónico importante para o resto de jogo dos algarvios, que sentenciariam já dentro da última meia hora.