Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo (2-3) frente ao Vizela:

«São três pontos fantásticos num primeiro tempo muito competente, cumprindo à risca o plano de jogo, com velocidade nos corredores, a avançar no terreno com transições. Não demos grandes espaços ao Vizela e tivemos eficácia nos lances ofensivos. O segundo tempo foi diferente, onde só pensamos em defender, não nos libertamos para jogar: gritei para se oferecerem para jogar, porque cada minuto que tivermos a bola é menos um minuto que o adversário a tem para responder. Não estávamos a sair, o Vizela estava a arriscar e tínhamos muito espaço. Depois de sofrer o 2-2 a equipa parece que foi picada por uma abelha, esticou-se no campo e apareceu na cara do golo. Temos de ter mais coragem, saber jogar em vantagem. Hoje não tivemos isso».

[Carlinhos volta a destacar-se a resolver] «É um jogador muito importante para nós, que aporta qualidades técnicas que não abundam em muitos jogadores. Mas, mais do que o Carlinhos a equipa toda trabalhou muito. Mesmo isso favorece muito mais o futebol do Carlinhos, futebol apoiado. Não me agrada nada ver a bola a passar por cima, não o aproveitando».