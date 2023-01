O treinador do Boavista, Petit, garantiu que o Portimonense «está identificado» pelos axadrezados, na antevisão ao duelo da 18.ª jornada da I Liga, embora reconheça a existência de algumas dúvidas face à chegada dos reforços à equipa algarvia.

«O adversário está identificado, mas há dúvidas da nossa parte pela chegada de sete ou oito reforços no mercado de inverno, sem nunca fugir do padrão do seu treinador. Paulo Sérgio andará muito naquilo que tem feito nestas épocas no Portimonense, enquanto nós focamos no nosso trabalho e evolução», admitiu o técnico, em conferência de imprensa, acreditando que a equipa podia «ter mais quatro ou cinco pontos» ao final da primeira volta.

«Falhámos um penálti com o Vizela, houve o jogo com o Marítimo e mesmo neste diante do Desportivo de Chaves podíamos ter segurado a vitória. Esperamos fazer uma segunda volta muito superior, sabendo que queremos continuar a ser fortes em casa. É nesse intuito que entramos para cada jogo, não só em casa, mas também fora», indicou.

Para este jogo, Gaius Makouta cumpre castigo, sendo que Filipe Ferreira já voltou aos treinos, ao recuperar de lesão. Adalberto Peñaranda continua «sem previsão» de regresso, segundo Petit.

O Boavista-Portimonense joga-se a partir das 18 horas de domingo, no Estádio do Bessa. João Gonçalves é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.