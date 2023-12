Figura: Vinícius



Uma prestação individual de grande nível. O guarda-redes do Portimonense acumulou defesas decisivas para o desfecho final do encontro. O brasileiro começou a abrir o livro com uma «mancha» perante Cádiz, evitou o golo de Théo com uma boa defesa e teve uma estirada incrível a livre de Justin de Haas a abrir o segundo tempo. Sempre muito seguro, Vinícius fechou a prestação com nova defesa nos minutos finais. Sem hipóteses no golaço anotado por Théo, o guardião fez um jogo muito bom.



Momento do jogo: golaço de Théo, minuto 31



O Famalicão estava por cima na partida e já tinha perdido duas boas ocasiões para marcar. À terceira tentativa, foi de vez e os famalicenses encontraram o caminho para o fundo da baliza do Portimonense num momento de inspiração de Théo. O avançado aproveitou um mau alívio de Relvas e sem pensar muito, disparou à entrada da área ao ângulo da baliza de Vinícius. O momento do jogo, sem dúvida.



Outros destaques:



Hélio Varela: depois de uma primeira parte discreta, à semelhança de toda a equipa, o extremo liderou a recuperação algarvia. Forte a atacar o espaço, Hélio Varela marcou o golo que valeu o empate ao Portimonense com um belo golpe de cabeça. Solidário, apoiou bastante a defesa para controlar as investidas contrárias na direita, sobretudo de Chiquinho e Nathan.



Gustavo Sá: tal como contra o FC Porto, o internacional jovem português fez 45 minutos de bom nível. Inteligente, o médio soube sempre que terrenos pisar e fartou-se de explorar o espaço entre lateral/central, beneficiando da liberdade de movimentos que João Pedro Sousa lhe deu. Gustavo Sá teve dois lances que ficaram na retina: o passe para Théo na segunda ocasião dos minhotos no jogo e um remate perigoso a fechar a primeira parte. Saiu quando o Famalicão tentou arriscar na procura do golo.