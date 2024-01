O Gil Vicente entrou na segunda volta do campeonato a fazer o que ainda não tinha feito esta época na I Liga. Na longa deslocação a Portimão, a equipa de Vítor Campelos somou os primeiros pontos fora de casa, num triunfo com direito a ultrapassagem aos algarvios na classificação.

Murilo Souza (42m) e Félix Correia (81m) marcaram os golos que fizeram o galo picar os primeiros pontos longe de Barcelos em 2023/24, após oito derrotas como visitante nesta temporada.

Foi uma longa travessia no deserto para o Gil, que vinha de 14 derrotas consecutivas fora de casa, contando as seis que transitavam de 2022/23. A última vez que os galos tinham pontuado (e vencido) fora, foi no Estádio do Dragão, há quase 11 meses, ante o FC Porto (26 de fevereiro de 2023).

Num início com as equipas bem organizadas e compactas, acabou por ser o Gil Vicente a entrar melhor, com circulação paciente e aos poucos a chegar perto da área, conquistando meia dúzia de cantos nos primeiros 20 minutos. Em dois deles, Gbane surgiu solto a cabecear, mas errou o alvo por uma vez e viu Kosuke Nakamura a defender a outra tentativa.

O guardião japonês ia sendo peça importante ao socar várias bolas vindas dos lances de bola parada do Gil Vicente e a equipa algarvia ia mostrando dificuldades em encontrar jogo por dentro. A solução, por vezes, foi a bola longa à procura dos homens da frente, ou o jogo pelas alas, onde Hélio Varela na esquerda e Jasper na direita iam tentando criar desequilíbrios, mas sem grande sucesso.

Numa primeira investida, Hélio Varela rematou ao lado (12m). Mais tarde, viu Rúben Fernandes fazer um belo corte a um cruzamento e, na insistência, o lance gorou-se: ao tentar o remate, chocou com o colega de equipa Ronie Carrillo (39m). Pelo meio, foi Jasper a cruzar com perigo, mas nem Carrillo nem Varela chegaram para a conclusão (29m).

Foram os três sinais claros do ataque do Portimonense e, já a caminho do intervalo, o jogo estava mais aberto e as equipas conseguiam encontrar mais espaços. Depois da melhor entrada do Gil Vicente, com mais posse e cantos, o Portimonense equilibrou nas estatísticas e no jogo jogado, mas foi maioritariamente a equipa de Vítor Campelos a ser mais perigosa e a chegar mesmo à vantagem, aos 42 minutos.

Já depois da melhor oportunidade do jogo até então, num remate forte de Fujimoto defendido por Kosuke, Murilo inaugurou o marcador. Na sequência de um livre para a área, Kiko insistiu com um cruzamento para a área e Maxime Dominguez, na direita, cruzou por alto para Murilo rematar certeiro de primeira, com o pé esquerdo.

Na segunda parte, o Portimonense criou mais, tornou-se mais irreverente com as entradas de Midana Cassamá e do estreante Hildeberto Pereira (55m) e foi após uma ação deste que Jasper ficou a centímetros do 1-1.

Porém, o Gil Vicente acabou por ser mais perigoso sempre que chegava perto. Apesar da derrota, Kosuke Nakamura fez uma grande exibição na baliza do Portimonense e adiou o 2-0 a Martim Neto (61m) e a Kanya Fujimoto (67m). À terceira grande ocasião dos gilistas na segunda parte, já não deteve o remate de Félix Correia, isolado por Fujimoto à entrada do meio-campo ofensivo.

Com a vantagem dobrada, o Gil Vicente ganhou outro conforto e confiança, até teve novo golo de Félix Correia logo a seguir (mas anulado por fora de jogo) e pôs fim a uma sequência muito negativa para respirar melhor na classificação, chegando aos 19 pontos. O Portimonense mantém os 18.