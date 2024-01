FIGURA: Maxime Dominguez

Fez a assistência para o primeiro golo do Gil Vicente, apontado por Murilo Souza aos 42 minutos. Mas teve mais além dessa ligação direta ao golo inaugural, que abriu caminho ao primeiro triunfo da equipa longe de Barcelos. Foi importante na ligação para o ataque, com qualidade de passe e a encontrar espaços para a progressão da equipa. Até teve uma boa oportunidade para marcar antes do 1-0, mas colocou em demasia e errou o alvo.

MOMENTO: Félix Correia desfaz as dúvidas (81m)

O Portimonense ainda acalentava esperanças de somar pontos à entrada para os últimos dez minutos, mas o Gil Vicente fechou as contas ao minuto 81, por Félix Correia. Isolado por Kanya Fujimoto à entrada do meio-campo ofensivo, correu até à área e bateu Kosuke Nakamura para fechar o resultado.

OUTROS DESTAQUES

Kosuke Nakamura: apesar da derrota e dos dois golos sofridos, o guarda-redes foi talvez o melhor elemento do Portimonense. Interventivo desde cedo, a sair-se bem a vários cantos do Gil Vicente, teve uma boa defesa a negar o golo a Fujimoto ainda com 0-0 e, já na segunda parte, manteve os algarvios na disputa pelo resultado até bem perto do fim, sobressaindo com duas belas defesas, a Martim Neto e outra vez a Fujimoto. Não chegou.

Murilo Souza: tinha feito a diferença na última visita feliz do Gil Vicente para a I Liga, há quase 11 meses, no Dragão, a 26 de fevereiro de 2023. Esta tarde, em Portimão, abriu caminho ao triunfo gilista, após 14 derrotas consecutivas como visitante para o campeonato, ao fazer o primeiro golo do jogo, aos 42 minutos.

Sylvester Jasper: teve uma boa ocasião para empatar perto da hora de jogo e tentou, a par de Hélio Varela, investidas rápidas pela ala a tentar desequilibrar. Também ficou perto do 1-1 num livre direto dentro do último quarto de hora, mas ficou-se pelas tentativas. Faltou mais pontaria, assim como a toda a equipa. Andrew teve pouco trabalho.

Mory Gbane: importante na transição defensiva do Gil Vicente, muito combativo e muito presente em muitos duelos com jogadores do Portimonense. A única nota mais negativa, que não mancha a boa exibição, foi o quinto cartão amarelo visto esta tarde, que o tira da receção ao Vitória, da 19.ª jornada.

Félix Correia: ativo desde cedo no jogo, ao jogar solto no ataque, provocando alguma confusão nas marcações do Portimonense com o seu posicionamento da ala direita para zonas mais centrais, foi mais tarde determinante para o fecho das contas do jogo, ao apontar o segundo golo dos gilistas, aos 81 minutos.

Kanya Fujimoto: boa exibição no meio-campo do Gil Vicente e na ligação com o ataque. Teve duas excelentes ocasiões para marcar, não o fez muito por culpa de Kosuke Nakamura, mas acabou a lançar Félix Correia para o segundo golo do Gil Vicente.

MENÇÃO HONROSA: o tributo ao pai de Paulo Sérgio

De luto pela morte do seu pai, José Martins de Brito, o treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, teve uma tarde de emoções diversas. Antes do apito inicial, foi feito um minuto de silêncio em memória do pai do técnico, que não escondeu a emoção, visível no seu rosto. Agradeceu aos adeptos nas bancadas, numa tarde em que os jogadores do Portimonense alinharam com o nome de José inscrito nas camisolas.