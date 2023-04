Num duelo entre duas equipas que à partida para esta jornada estavam separadas apenas por um ponto, o equilíbrio foi o tónico principal, mas um golo de Maurício a abrir a segunda parte garantiu o triunfo por 1-0 do Portimonense na receção ao Gil Vicente.

Desta forma, a equipa do Algarve cava uma diferença de 11 pontos para o lugar de play-off de despromoção e, com 15 pontos por disputar, praticamente sela a permanência na primeira divisão, pelo que já pode guardar a calculadora e deixar as contas para os «aflitos».

Já o Gil, que na próxima ronda recebe o Benfica, até está confortável na tabela, mas isso não significa que não esteja em crise: não vence há seis jogos e não marca há cinco.

FILME DO JOGO

O Portimonense fez valer o estatuto de equipa da casa na primeira parte e deu boas indicações, perante o Gil Vicente que teve muitas dificuldades no primeiro momento de construção, em virtude da forte pressão exercida pelos algarvios, uma equipa muito poderosa no capítulo físico.

Nesse sentido, também a meio-campo a equipa de Paulo Sérgio se evidenciou, com Carlinhos e Maurício a exibirem-se a bom nível no miolo.

Ainda assim, do ponto de vista estatístico, o primeiro tempo foi bastante equilibrado e os gilistas somaram ocasiões de golo perigosas.

A formação algarvia foi mais incisiva nos primeiros minutos, teve até um golo anulado logo ao terceiro minuto e ainda um par de remates desenquadrados, mas que mereceram a atenção de Andrew.

Se o setor mais recuado dos galos demorou em entender a pressão, os jogadores do ataque estiveram uns furos acima, sobretudo Murilo. O extremo brasileiro liderou as ofensivas do Gil Vicente e teve nos pés o remate mais perigoso de toda a primeira parte, já perto do intervalo.

O sinal «mais» do Portimonense só teve resultados práticos na segunda parte, aos 48 minutos, quando, num golpe de contra-ataque, a equipa algarvia apontou um golo que se viria a revelar fundamental. Carlinhos conduziu a jogada em velocidade, Moufi acompanhou-o pela direita e tirou um cruzamento com conta, peso e medida para a finalização em jeito de Maurício.

A partir de então, a equipa de Daniel Sousa tomou conta do jogo e somou várias ocasiões de golo mas, quando não apareceu Nakamura para fechar os caminhos da baliza, os ferros deram uma ajuda.

A pouco mais de 20 minutos do fim, Murilo atirou uma «bomba» à trave, Navarro tentou o cabeceamento na recarga, mas o japonês impediu o golo com uma excelente defesa, contudo, o espanhol ainda somou mais uma oportunidade nesse lance, só que atirou ao poste.

Navarro, diga-se, teve novamente um golo anulado e atravessa uma longa seca de golos. Apessar das várias tentativas, somou o sexto jogo consecutivo sem marcar.

Na reta final, o jogo «partiu-se» um pouco, com o Gil Vicente a lançar-se com tudo para a frente e o Portimonense a espreitar as transições rápidas, porém, faltou melhor definição. Nos últimos minutos, Paulo Sérgio, que tinha começado com uma linha de quatro atrás, promoveu o sistema com três centrais e os algarvios mantiveram a baliza a zeros.