A FIGURA: Maurício

Num jogo entre duas equipas a protagonizarem um campeonato semelhante, Maurício foi decisivo a apontar o tento que deu o triunfo aos algarvios. O médio brasileiro significou um acréscimo de qualidade ao plantel de Paulo Sérgio no mercado de inverno e já leva três golos desde então.

O MOMENTO: ferros e Nakamura evitam o empate, 68m

Após sofrer o golo, o Gil Vicente intensificou a busca pelo empate, mas Nakamura esteve em bom plano. Aos 68 minutos, além do japonês, também brilharam... os postes. Murilo rematou à trave e, na recarga, Fran Navarro permitiu a defesa ao guardião, tendo depois atirado ao poste.

OUTROS DESTAQUES

Carlinhos

Esteve quase um ano sem jogar, mas nem parece. Somou uma exibição de alto nível, com momentos de belo recorte técnico a meio-campo, conduções de bola perigosas e ainda se impôs no capítulo físico. Está na origem do único golo da partida.

Murilo

Se há alguém que não merecia regressar para o Minho sem qualquer ponto, é o extremo brasileiro. O Gil Vicente não marca há cinco jogos, mas o 77 tem sido o melhor elemento dos galos nas últimas jornadas. Os defesas algarvios tiveram muita dificuldade em travar as investidas que fez da direita para o centro. Além disso, teve vários remates perigosos.