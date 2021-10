Paulo Sérgio espera «uma boa resposta» do Portimonense na receção ao Estoril, uma equipa «muito qualificada e com muito talento».



«Sinto o grupo motivado e a trabalhar muito bem e espero que possamos dar uma boa resposta diante de uma equipa muito qualificada e com muito talento, quer individual quer coletivamente, como é o Estoril», referiu, em conferência de imprensa.

O treinador dos algarvios reconheceu que o jogo praticado pelos canarinhos «é difícil de contrariar», pois trata-se de um futebol «muito apoiado e muito bonito».

«Sabemos que vai ser uma tarefa difícil, mas foi para isso que nos preparámos toda a semana e esperamos uma resposta boa», sublinhou.

Questionado sobre se estava a pensar ascender ao quarto lugar, Paulo Sérgio afirmou que o Portimonense «está apenas a pensar nos três pontos que estão em disputa com o Estoril».

«É prematuro as pessoas estarem a olhar para a classificação numa altura em que ainda não está cumprido o primeiro terço do campeonato, porque ainda há muita água a correr debaixo da ponte», apontou.

Paulo Sérgio frisou que o Portimonense «encara todos os jogos com o máximo empenho e dedicação, quer em casa quer fora», lembrando que em casa a equipa não conquistou os pontos que pretendia, por mérito dos adversários.



Ewerton é baixa na equipa do Portimonense para este encontro ante o Estoril, da 9.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 20h30, no estádio Municipal de Portimão.