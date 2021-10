O Portimonense, com quatro futebolistas, domina a equipa ideal da oitava jornada da I Liga portuguesa, cujas pontuações surgem da combinação das notas do SofaScore e dos jornalistas do Maisfutebol presentes nos estádios.

A equipa algarvia surge com o guarda-redes, dois defesas e ainda um médio, sendo que Samuel, que defendeu as redes da equipa de Portimão na vitória por 1-0 no Estádio da Luz, é mesmo a figura da jornada com a nota mais alta: 8,6 para o Sofascore, mais a nota máxima (5) atribuída pelo Maisfutebol.

FC Porto e Tondela, com dois jogadores cada, também se destacam no onze ideal, que tem ainda um jogador do Benfica, outro do Sp. Braga e outro do Gil Vicente.

Nota ainda para a eleição de Fahd Moufi para lateral-direito da jornada. Paulinho, do Moreirense, tinha as mesmas pontuações, mas o segundo critério de desempate (vitória do Portimonense) fez a diferença.

A equipa da 8.ª Jornada:

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.