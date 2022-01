O Tondela arrancou uma preciosa vitória no Algarve, com uma reviravolta diante do Portimonense (2-1), mas perdeu três jogadores para a receção a Benfica na próxima jornada.

Num jogo com um cartão vermelho direto e nove cartões amarelos, Rafael Barbosa, Pedro Augusto e Sagnan, três dos jogadores advertidos, vão ter de cumprir um jogo de castigo na 21.ª jornada em que a equipa de Pako Ayestarán vai receber o Benfica no Estádio João Cardoso.