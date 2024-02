Paulo Sérgio considerou que o Portimonense deve ter «alma» e «a atitude certa» para conquistar pontos na visita à Reboleira, no duelo que abre a jornada 21 da Liga.



«Vamos à luta. Uma equipa preparada para ir disputar o jogo, à procura dos três pontos, como sempre procuramos fazer. É aquilo que se pretende: uma equipa com alma, com a atitude certa, ir à procura de pontos e cometer o mínimo de erros possível», disse, em conferência de imprensa.



O técnico aproveitou ainda a antevisão do duelo com o Estrela para recordar a derrota caseira frente ao Arouca, na qual «bastava ter tido um mínimo de eficácia» para alcançar outro resultado.

«Foi uma grande infelicidade, temos ocasiões de golo limpas e cometemos dois erros evitáveis. É sempre na perspetiva de evoluir, de fazer crescer, de trabalhar em cima desse tipo de erros, para que eles não surjam quando a bola começar a rolar», sublinhou.

Em relação ao Estrela da Amadora, Paulo Sérgio elogiou um adversário «com um processo muito enraizado, que vem de uma subida de divisão com esse mesmo processo e um grupo muito estabilizado desde essa altura», além da equipa técnica, liderada por Sérgio Vieira desde a última temporada.

«É uma equipa boa, competitiva, muito perigosa na bola parada, que sabe bem o que faz no terreno, num estádio com adeptos fervorosos. Estamos preparados para tudo isso e também para condições climatéricas diferentes das que temos durante a semana», concluiu.



O Estrela da Amadora-Portimonense, da 21.ª jornada da Liga, está marcado para as 20h15 desta sexta-feira, na Reboleira.