O médio japonês Taichi Fukui é reforço do Portimonense por empréstimo dos alemães do Bayern Munique até 2025, ficando os algarvios com opção de compra de valor não divulgado, confirmou esta quarta-feira o clube da I Liga portuguesa.

«Já acompanhávamos este jogador desde a época passada. Infelizmente, não conseguimos concretizar o negócio e hoje estamos a fazer a apresentação de um reforço que nós já queríamos. Um empréstimo de uma época e meia, com opção [ndr: de compra] para o Portimonense», anunciou o presidente da SAD algarvia, Rodiney Sampaio, em conferência de imprensa.

O Bayern também confirmou o empréstimo do internacional sub-20 nipónico em nota publicada no seu site oficial, informando ainda que renovou contrato com o jogador, de 19 anos, até 2026.

Na conferência de imprensa realizada no Estádio Municipal de Portimão, Taichi Fukui sublinhou que já conhecia a ligação do Portimonense ao futebol nipónico, mostrando satisfação por encontrar um compatriota, o guarda-redes Nakamura. «O meu primeiro objetivo é destacar-me no Portimonense, mas quero jogar nos Jogos Olímpicos e, no futuro, o meu sonho é jogar o Campeonato do Mundo e ser campeão mundial», referiu o médio.

Taichi Fukui estreou-se na liga japonesa pelo Sagan Tosu em 2021, ainda com idade de júnior, e mudou-se para a Alemanha em janeiro de 2023. Esta época, cumpriu 15 jogos pela equipa B do Bayern Munique e um pela equipa principal, entrando aos 63 minutos na vitória (4-0) sobre o Preussen Munster, na primeira eliminatória da Taça da Alemanha.

O médio japonês é o sexto reforço de janeiro do Portimonense, depois do central Thiago Dombroski, do médio Stève Mvoué e dos avançados Rodrigo Martins, Tamble Monteiro e Hildeberto Pereira.