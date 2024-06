João Pinheiro foi o melhor árbitro português de futebol em 2023/24.

O árbitro da associação de Braga foi quem obteve uma melhor classificação na temporada transata, 9,433, repetindo o feito de 2020/21 e 2021/22, divulgou o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A nota final é atribuída pela secção de classificações do CA da FPF.

Fábio Veríssimo ficou em segundo, com a classificação de 9,370, e André Narciso completou o pódio, com 9,352.

Bruno Jesus foi o árbitro assistente com melhor classificação, com a nota de 8,736. Luciano Maia foi segundo, com 8,726, e Paulo Soares o terceiro lugar, com 8,722.