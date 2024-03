O árbitro português António Nobre vai substituir o compatriota João Pinheiro, que se lesionou, no embate particular entre as seleções de Espanha e do Brasil, que se disputa na terça-feira, em Madrid, anunciou esta segunda-feira a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Em comunicado, o organismo refere que a restante equipa de arbitragem, que tinha sido anunciada no domingo, se mantém, com António Nobre a ser auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto Gustavo Correia será o quarto árbitro.

Aos 35 anos, António Nobre, que pertence à Associação de Futebol de Leiria, vai estrear-se a dirigir jogos tanto da seleção espanhola, como da brasileira.

O jogo entre a Espanha e o Brasil está agendado para terça-feira, para as 20h30 (horas de Lisboa), no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

Já no passado sábado, Artur Soares Dias apitou na vitória do Brasil sobre a Inglaterra, no Estádio de Wembley.