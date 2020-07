O Sporting anunciou, no final da derrota no dérbi com o Benfica, que a próxima temporada começa no dia 17 de agosto. Os jogadores entraram de férias logo após o apito final e vão ter agora 21 dias de férias.

Para o dia 17 de agosto, uma segunda-feira, está então agendado o início da próxima temporada, com a realização dos habituais exames médicos. É nessa data que os jogadores se voltam a reunir em Alcochete.

Recorde-se que com a derrota no Estádio da Luz, somada à vitória do Sp. Braga sobre o FC Porto, o Sporting caiu para o quarto lugar, o que o obriga a disputar as pré-eliminatórias da Liga Europa. Por isso tem de começar a temporada mais cedo.