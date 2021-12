A FIGURA: Rafael Martins

O atacante brasileiro andava alheado das redes adversárias há mais de dois meses. Num jogo de luta, teve a sua oportunidade e não vacilou a meio da primeira parte. É isso que define os grandes avançados. O esférico caiu no seu raio de ação e Rafael Martins fez o quarto golo da temporada, dando os três pontos ao Moreirense. Saiu debilitado fisicamente, em lágrimas. Um jogo de de suor, golo e lágrimas.

MOMENTO: golo do Moreirense (28’)

Walterson conduziu o esférico do corredor esquerdo para o centro, acabando por se esbarrar em Yan Matheus quando tentava progredir no terreno. Momento confuso também para os defensores do Estoril. Acabou por ser Yan o mais esclarecido, a isolar Rafael Martins com um toque em habilidade de calcanhar. Isolado, o avançado brasileiro rematou cruzado para o fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Kewin

Segurou os três pontos, sustento o ímpeto do Estoril quando os canarinhos estavam por cima. Assinou um punhado de defesas determinantes, alguma delas vistosas, quando a sua equipa mais precisou.

Francisco Geraldes

O elemento do Estoril responsável por fazer a diferença no jogo coletivo. Numa casa que já foi sua, o médio apareceu entre linhas e foi das suas ações que o conjunto de Bruno Pinheiro conseguiu desmontar a organização adversária.