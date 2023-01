Atribuídas as notas dos relvados das equipas da Liga na 14.ª jornada do campeonato, o Estádio de Alvalade é quem surge no topo da classificação, depois de já ter sido o melhor da ronda.

Logo atrás do tapete verde dos leões está o Estádio do Dragão, seguido do Estádio Cidade de Barcelos, que durante muito tempo esteve no topo deste ranking.

Os recintos de Portimonense e Desp. Chaves completam o top cinco dos relvados da Liga.

Classificação dos relvados da 14.ª terceira jornada:

Sporting CP – Estádio José Alvalade – Nota: 5,00

SC Braga – Estádio Municipal de Braga – Nota: 4,50

FC Porto – Estádio do Dragão – Nota: 4,38

GD Chaves – Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira – Nota: 4,00

Gil Vicente FC – Estádio Cidade de Barcelos – Nota: 3,88

FC Vizela - Estádio Futebol Clube de Vizela - Nota: 3,75

Portimonense – Portimão Estádio – Nota: 3,50

Rio Ave FC – Estádio do Rio Ave Futebol Clube – Nota: 3,50

Veja, na galeria associada, o ranking geral de relvados.