O Estádio do Sport Lisboa e Benfica (Luz) obteve a melhor nota – e máxima, de 5,00 – entre os oito de nove recintos que receberam jogos da 25.ª jornada da I Liga, numa altura em que falta apenas disputar o Gil Vicente-Sporting, a 5 de abril.

O Estádio Municipal de Braga teve a segunda melhor nota da ronda (4,50), com Boavista e Arouca logo de seguida, ainda no patamar da nota quatro.

Classificação dos relvados da 25.ª jornada:

SL Benfica – Estádio do Sport Lisboa e Benfica – Nota: 5,00

SC Braga – Estádio Municipal de Braga – Nota: 4,50

Boavista FC – Estádio do Bessa Séc.XXI – Nota: 4,00

FC Arouca – Estádio Municipal de Arouca – Nota: 4,00

Portimonense – Portimão Estádio – Nota: 3,88

Estoril Praia – Estádio António Coimbra da Mota – Nota: 3,50

Casa Pia AC - Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor – Nota: 3,50

Santa Clara – Estádio de São Miguel – Nota: 3,50

Com estas notas, o relvado da Luz segue na liderança do ranking, com a melhor média entre todos os recintos, nos 14 jogos que já recebeu, entre Liga e Taça Da Liga. Alvalade, que aparece no segundo lugar global, tem o maior acumulado nos 15 jogos que já recebeu, mas pior média face à Luz.

Veja, na galeria associada, o ranking atualizado dos relvados.