Ricardo Batista, do Casa Pia, foi eleito o guarda-redes do mês de agosto da I Liga portuguesa de futebol, confirmou esta quarta-feira a Liga, sobre o primeiro mês da competição em 2022/23.

O guardião dos gansos recebeu 25,69 por cento dos votos dos treinadores principais da competição.

A seguir a Ricardo Batista ficou Diogo Costa, do FC Porto, com 23,61 por cento dos votos. Samuel Portugal, agora jogador do FC Porto, mas então pelo Portimonense, contabilizou 15,28 por cento das preferências.