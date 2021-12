Fábio Cardoso, central que este ano chegou ao FC Porto, depois de ter sido formado no Benfica e de ter dado nas vistas no Santa Clara, participou numa rubrica do clube portista nas redes sociais em que tem de responder a várias perguntas sem pensar muito. Pois bem, através dessas respostas, ficou-se a saber que o ídolo de infância de Fábio Cardoso é uma antiga glória do FC Porto: Ricardo Carvalho. E que gostava de conhecer Pedro Abrunhosa.

Também ficamos a saber que Tecatito Corona é o mais colega mais engraçado do plantel, Otávio é o mais chato, Diogo Costa é o que veste melhor e Sérgio Oliveira é o que tem um melhor cabelo.