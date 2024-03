Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Rio Ave:

«O jogo foi tal como esperávamos bastante equilibrado. Assumimos o comando e o ritmo de jogo desde o início e tivemos maior domínio, mas poucas finalizações. Fomos mais capazes e era importante que tivéssemos fechado mais jogadas. Recordo-me de uma bola no poste, mas foi pouco para o nosso domínio.

Na segunda parte, continuamos a procurar a baliza contrária, continuamos em busca da vitória porque era esse o objetivo. Levamos daqui apenas um ponto, não sofremos golos, mas também não marcamos. O equilíbrio do jogo reflete-se no Rio Ave.

[golo anulado] Foi explicada a decisão do árbitro, mas, na minha opinião, é uma decisão mal tomada. É a minha opinião e tenho de a dar. Há de facto uma posição irregular do Banza no momento inicial, ele recupera no terreno para estar em jogo, fica parado e nesse momento há uma disputa à frente dele. Daí desenvolve-se todo o lance, mas o Banza não interfere no lance que é disputado à frente dele. A decisão foi explicada, mas para mim é uma decisão errada. O golo fazia a diferença».