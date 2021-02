Rafael Camacho foi oficialmente anunciado como reforço do Rio Ave no negócio que envolveu a saída de Matheus Reis para o Sporting. O extremo, que está cedido pelos leões ao emblema vilacondense, recorreu às redes sociais para reagir à transferência.



«Se fores contra uma parede, não vires costas e desistas. Descobre como subi-la, atravessá-la ou contorná-la. Novo começo», escreveu numa publicação nas redes sociais.



O jogador de 20 anos não fazia parte dos planos de Ruben Amorim e alinhou em sete partidas pela equipa B do Sporting.