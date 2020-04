Carlos Carvalhal só troca Rio Ave pelos «três grandes ou se receber uma boa proposta do estrangeiro»



António Silva Campos, presidente do clube, revela compromisso com o treinador que termina contrato no final da época.



Carlos Carvalhal é um dos treinadores mais cobiçados do futebol português, a estrutura do Rio Ave tem a perfeita noção disso, mas o presidente António Silva Campos revelou o compromisso que fez com o treinador e que clarifica as intenções para o futuro.



«Ele tem um compromisso comigo: se não for uma boa proposta do estrangeiro ou dos três grandes, a seguir está o Rio Ave! Gostava muito que continuasse», disse ao canal 11.



Carlos Carvalhal, que foi recentemente associado ao Vasco da Gama, do Brasil, termina o atual contrato no final da época, mas a direção vai procurar prolongá-lo: «Gostava de contar com o Carvalhal para a próxima época e já manifestei esse interesse. Sei das dificuldades que íamos encontrar para o manter, a nível financeiro e não só. Irão aparecer boas propostas para ele, de grande dimensão. Ele merece também e sente-se feliz no Rio Ave. Nós temos valorizado treinadores e jogadores.»



Numa entrevista recente, ao jornal Record, Carvalhal, que treinou o Sporting em 2009/2010, disse mesmo que, nesta fase da carreira, só voltaria a um clube grande do futebol português se se «sentisse desejado» e garantiu que não vive «obcecado com isso».