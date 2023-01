Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa do Municipal de Famalicão, após o nulo contra os famalicenses, no último jogo da primeira volta da Liga:



«Quero começar por agradecer o apoio dos adeptos. Fizeram-se ouvir constantemente e foram importantes para nós. Queríamos dar-lhes os três pontos, mas ficou um. Acima de tudo, ficou uma grande primeira da minha equipa a ligar bem, a chegar com critério, a dominar a primeira parte inteira e a criar oportunidades. Faltou o golo para ser a melhor primeira parte da primeira volta.



Faltou o golo, mas ligámos muito bem. Quebrámos a pressão do Famalicão e chegámos à área adversária. Não é fácil fazer isso. Na segunda parte o adversário viu o que fizemos e subiu a pressão. Saltou mais com os extremos ao Josué e ao Patrick e os laterais encostaram no Ronaldo e no Costinha. Ou seja, deu o espaço à largura, mas fechou o meio. O jogo ficou mais partido e o Famalicão teve mais oportunidades porque recuperou alto a bola e saiu em contra-ataque.



Ao longo do tempo corrigimos e decidimos prender mais os laterais deles com a entrada do Hernâni. Dessa forma, o Moura ficou sem hipóteses de criar superioridade nesse lado e o jogo ficou equilibrado. O Famalicão esteve por cima durante 25 minutos da segunda parte, mas nos últimos 15 minutos esteve tudo mais equilibrado com oportunidades cá e lá. Acho que a grande penalidade penalizada o Rio Ave. O jogo merecia golos pelo que as equipas jogaram e criaram.



Se ganhássemos, não estava mal ganho, mas o Famalicão também criou oportunidades e teve um penálti. Foi um jogo muito bem jogado. Fico satisfeito pela resposta dos jogadores e honrado por ser treinador deles.»



[Sobre os jogadores que tinham poucos minutos e hoje foram titulares]:



«Procuramos sempre ter jogadores que nos permitam estar por cima. Depois é a minha missão é tentar ver quem está melhor para cada jogo. Trabalham todos bem e mesmo quem não foi convocado, se tivesse de enrar sabia o que fazer. A intenção foi fazer o que fizemos. ligar bem, não partir o jogo e ter a equipa junta. Não queríamos permitir contra-ataques ao Famalicão. Quando o jogo partiu, sentimos dificuldades. No fundo, quisemos dar um bocadinho mais de bola à equipa. Todos trabalham muito bem e alguns receberam o que já mereciam: oportunidades. Já todos foram titulares e têm de estar preparados para jogar, ficar na bancada ou no banco. São muito profissionais e sem isso não estaríamos com 21 pontos no final da primeira volta.»



[Sobre a lesão do Amine]:



«O Amine teve uma entorse no aquecimento, mas mostrou-se apto. Ressentiu-se na segunda parte. Penso que é uma lesão ligeira que não afetará a semana de trabalho.»