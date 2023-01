Valeu pelo espetáculo.



O Famalicão-Rio Ave provou (como se ainda fosse preciso) que um jogo pode ser bom e não ter golos. Quem assistiu ao encontro, não perdeu tempo. Desde logo porque as duas equipas gostam de ter bola, de construir com critério e fogem ao máximo à aleatoriedade do jogo direto.



Por isso, a exibição de ambas as equipas não defraudou as expetativas. Os vila-condenses foram melhores na primeira parte enquanto os famalicenses cresceram na segunda parte. A vitória assentaria bem a qualquer um deles pelo que não se pode dizer que o empate seja injusto.



Ainda sem vencer em 2023 e depois de uma derrota surpreendente nos Arcos contra o P. Ferreira, Luís Freire mudou cinco jogadores e deu a titularidade André Pereira, Graça, Amine, Aziz e Fábio Ronaldo. Este último em particular esteve em destaque e foi o melhor elemento do Rio Ave.



Os vila-condenses tomaram conta do encontro desde o início e ameaçaram o golo por três vezes no primeiro quarto de hora. No entanto, a melhor situação para o golo pertenceu aos minhotos, mas Francisco Moura desperdiçou o excelente passe de Iván Jaime na área.



O jogo caminhou para o intervalo com o Rio Ave por cima na partida. Sem ter aberto o marcador, os vila-condenses poderiam ser penalizados na segunda metade pela falta de eficácia. Todavia, o Famalicão não fez melhor e Alex Dobre, lançado para o lugar do estreante Sanca, desperdiçou três boas ocasiões de golo em vinte minutos – uma delas esbarrou na trave.



Era a vez do Famalicão mandar no jogo. Além do romeno, Cádiz também não fez melhor e rematou para defesa apertada de Jhonatan.



Luís Freire sentia o controlo do jogo e a supremacia fugirem e lançou Samaris primeiro, de seguida Hernâni e por fim, Paulo Vítor e Ruiz. Curiosamente, a melhor ocasião do Rio Ave na segunda metade surgiu antes das últimas duas trocas: Aziz desperdiçou na pequena área depois de um cruzamento perfeito de Ronaldo.



Do outro lado, continuou o desperdício famalicense. Dobre, parece bom de bola, voltou a não acertar com a baliza contrária e Iván Jaime também não fez melhor à entrada da área. Os minhotos mereciam um golo, tal como o Rio Ave mereceu no final da primeira parte, e teve uma oportunidade soberana para consegui-lo: um penálti.



Josué Sá agarrou infantilmente Cádiz na área e o árbitro apontou para a marcar de grande penalidade. Nem assim o Famalicão chegou ao golo: Jhonatan fez uma defesa fantástica e travou o remate de Colombatto. Pelo meio, é preciso frisar, Leonardo Ruiz ameaçou o 0-1, todavia a finalização saiu à malha lateral.



Ninguém ganhou, mas também ninguém mereceu perder.