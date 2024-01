A FIGURA: Boateng

O Rio Ave ainda tem várias limitações no plantel e o ganês é claramente o avançado mais diferenciado. Tentou rasgar entre os defesas do Portimonense, com as diagonais, um movimento que lhe é característico. Depois de uma ameaça na primeira parte e outra no recomeço da segunda, conseguiu mesmo chegar ao golo aos 54 minutos, num lance de insistência. Ainda assistiu Zé Manuel para o 2-0, após uma boa combinação na direita e um cruzamento preciso.

O MOMENTO: Boateng abre o marcador, 54m

A segunda parte começou com muito mais ritmo do que a primeira e as oportunidades de golo dividiram-se. Um erro de Vinícius deu origem ao golo de Boateng, que lançou o Rio Ave para a vitória.

OUTROS DESTAQUES

Costinha

O lateral-direito é constantemente um dos melhores do Rio Ave. Destacou-se pela capacidade de transportar a bola pelo seu corredor, associar-se tanto por fora como por dentro e ainda está ligado ao lance do 1-0.

Miguel Nóbrega

Teve dificuldades a sair a jogar, tentou resguardar-se e não assumir riscos, optando quase sempre por tocar para os colegas da defesa. Aos 41 minutos, teve um erro na saída de bola e proporcionou a melhor oportunidade de golo do Portimonense. Revelou muitas dificuldades perante a velocidade dos avançados adversários.

Hélio Varela

Foi a maior ameaça ofensiva da equipa de Paulo Sérgio. Não teve receio em assumir o protagonismo e pedir a bola quando a equipa se apanhou a perder. Ao apostar na velocidade e no remate fácil, conseguiu causar estragos à defesa vila-condense e apenas por falta de melhor definição não saiu com o seu nome na lista de marcadores.

Vinícius

Um guarda-redes não pode largar aquela bola. Vinícius parecia ter a bola controlada mas soltou-a perante a pressão de Leonardo Ruiz e originou o 1-0.