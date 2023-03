O Rio Ave venceu por 2-0 esta sexta-feira na visita ao reduto do Santa Clara, nos Açores, na abertura da 25.ª jornada da Liga.

André Pereira permitiu a defesa a Gabriel Batista num penálti aos 45+1 minutos, mas esteve no início da jogada do 1-0, que resultou no autogolo do defesa brasileiro Ítalo, aos 51m. O colombiano Leonardo Ruiz, instantes depois de ter sido lançado a jogo, ampliou a vantagem (73m).

Assim, o Rio Ave sobe à condição ao oitavo posto, com 33 pontos, enquanto o Santa Clara não vence no campeonato há 12 jogos, está na última posição e pode ver os adversários diretos a fugirem nesta ronda.

Veja o resumo da partida: