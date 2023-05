Luís Freire prometeu uma equipa «séria e competitiva» para a receção ao Vitória, numa partida da 32.ª jornada da Liga.



«Independente dos nossos principais objetivos já estarem atingidos, temos de ser uma equipa competitiva, com prazer pelo jogo, e a querer vencer. Temos mostrado isso nos últimos jogos e vamos continuar a fazê-lo», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O técnico do Rio Ave lembrou ainda os resultados da equipa contra Arouca e Marítimo, equipas que ainda lutam por objetivos, e assegurou que não vai facilitar a tarefe contra dos vimaranenses.

«Somos uma equipa que tem mostrado que leva todos os jogos a sério. Queremos ser competitivos e dar o nosso melhor, sinto o grupo ainda motivado para jogar. Para nós, é diferente ficar em 12.º lugar ou acabar na primeira metade na tabela. Queremos o máximo de pontos possíveis e subir na tabela», vincou.



Freire desejou ver um conjunto vila-condense «solto em campo, mas com responsabilidade» e não revelou se irá dar oportunidade a jogadores menos utilizados.

«O meu plano é colocar jogadores que, neste momento, estejam disponíveis fisicamente, independentemente do que fizeram para trás. Quero que estejam concentrados, com confiança e vontade de jogar e mostrar qualidade», apontou.



O treinador deixou ainda elogios ao Vitória, equipa que ainda luta pela Europa. «Espero bom espetáculo, entre duas boas equipas. O Moreno com grande trabalho a comandar o Vitória e tentar lutar pelo objetivo da Europa, e, por isso, conto com um jogo muito competitivo», rematou.

Os vila-condenses não podem neste jogo contar com os lesionados Joca e Bruno Ventura.

O Rio Ave, 12.º classificado com 39 pontos, recebe este domingo o Vitória de Guimarães, sexto com 47, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.